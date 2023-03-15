RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Без вооружения и в 120 км от Крыма. Названы подробности инцидента с американским дроном

Фото: названы подробности инцидента с американским дроном (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Столкновение российского самолета с американским военным беспилотником произошло над Черным морем в 120 километрах от временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Согласно данным неназванного сотрудника Пентагона, рано утром 14 марта американский беспилотник вылетел с военной базы в Румынии для выполнения плановой миссии, которая обычно длится 9-10 часов.

На момент происшествия дрон MQ-9 Reaper не нес вооружений, хотя конструкция беспилотника предусматривает установку на нем ракет Hellfire.

Источник The New York Times также отметил, что БПЛА вел наблюдение примерно в 120 км к юго-западу от Крыма. По его словам, аппарат имеет сложные камеры и другие датчики, которые позволяют "заглянуть в Крым", не приближаясь к воздушному пространству полуострова.

Во время перехвата российскими самолетами он находился на высоте около 7,6 км. Су-27 армии РФ кружили над ним и сливали на него топливо, по-видимому, пытаясь испортить его оборудование.

Высокопоставленные официальные лица США уже несколько месяцев обеспокоены тем, что даже незначительный инцидент над Черным морем может привести к прямой конфронтации России и США, потому столкновение очень смутило американских военных, наблюдавших за беспилотником с базы Рамштайн в Германии.

Напомним, сегодня утром российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. В результате инцидента дрон был сбит.

Позже в Госдеп вызвали посла России в США, чтобы выразить ему "решительное возражение".

Россияне утверждают, что американский дрон якобы не сталкивался с российским истребителем, а упал в Черное море сам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
дрониСоединенные Штаты АмерикиРоссийская Федерация