Озброєння росіян перетворилося на мотлох. ЗСУ завдали удару на Новопавлівському напрямку

На Новопавлівському напрямку українські пілоти ударних дронів батальйону безпілотних систем точно влучили у ворожу техніку.

Знищено самохідну артилерійську установку (САУ), міномет, протитанкові керовані ракети (ПТКР) і кілька гаубиць, що значно послабило бойову спроможність окупантів у цьому районі.

Завдяки майстерності пілотів, вороже озброєння і техніка були перетворені на демілітаризований мотлох.