На Вовчанському напрямку росіяни зазнали втрат. ЗСУ знищили САУ та боєкомплекти

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Дії бригади "Форпост" суттєво послабили можливості ворога, зупинивши його атаки та значно зменшивши бойові втрати противника.

Попри постійні спроби противника активізувати наступальні дії в районі Вовчанська, використовуючи значну кількість техніки та сил, систематична та ефективна робота наших військових зупиняє будь-які намагання просування ворога.

Серед знищеної техніки - самохідна артилерійська установка, кілька автомобілів та ворожі польові склади з боєкомплектами.

Оператори FPV-дронів, важких бомберів "Vampire" та розвідувальних БПЛА "Mavic" з бригади "Форпост" протягом минулого тижня знищили кілька важливих об'єктів противника на Харківщині.

Ситуація на фронті

За інформацією Генштабу, вчора противник здійснив 91 авіаудар по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, скинувши 148 керованих бомб.

Окрім того, ворог здійснив майже 6700 обстрілів, серед яких 186 - з реактивних систем залпового вогню, а також використав 2576 дронів-камікадзе для ураження цілей.

На Харківському напрямку наші війська успішно відбили шість атак ворога в районі Вовчанська.