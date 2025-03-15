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Вооружение россиян превратилось в хлам. ВСУ нанесли удар на Новопавловском направлении

Фото: дроны ВСУ уничтожили САУ и несколько гаубиц (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Пилоты ударных дронов ВСУ уничтожили важное вражеское вооружение на Новопавловском направлении. Техника россиян стала мишенью для украинских сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

На Новопавловском направлении украинские пилоты ударных дронов батальона беспилотных систем точно попали во вражескую технику.

Уничтожены самоходная артиллерийская установка (САУ), миномет, противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) и несколько гаубиц, что значительно ослабило боевую способность оккупантов в этом районе.

Благодаря мастерству пилотов, вражеское вооружение и техника были превращены в демилитаризованный хлам.

Напомним, что операторы FPV-дронов уничтожили самоходную артиллерийскую установку и склады боекомплектов врага. Украинские бойцы остановили продвижение.

Кроме того, ВСУ нанесли серьезные потери врагу на восточном направлении. С помощью FPV-дронов ВСУ уничтожили несколько единиц техники российских оккупантов и подбили САУ 2С4 "Тюльпан".

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Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныАтака дронов