Вооружение россиян превратилось в хлам. ВСУ нанесли удар на Новопавловском направлении

На Новопавловском направлении украинские пилоты ударных дронов батальона беспилотных систем точно попали во вражескую технику.

Уничтожены самоходная артиллерийская установка (САУ), миномет, противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) и несколько гаубиц, что значительно ослабило боевую способность оккупантов в этом районе.

Благодаря мастерству пилотов, вражеское вооружение и техника были превращены в демилитаризованный хлам.