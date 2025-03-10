ЗСУ вразили російську САУ "Тюльпан", знищили БМП і танк у Харківській області
Українські бійці завдали серйозних втрат ворогові на східному напрямку. За допомогою FPV-дронів ЗСУ знищили кілька одиниць техніки російських окупантів і підбили САУ 2С4 "Тюльпан".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".
На Харківщині виконувати бойові завдання продовжує 429 окремий полк безпілотних систем "Ахіллес". Його бійці в районах Купʼянська та Дворічної завдали прицільних ударів по техніці російських окупантів.
"Бойові екіпажі FPV-дронів знищили БМП, танк, баггі. Уражено САУ 2С4 "Тюльпан", дві БМП і танк. Двох окупантів ліквідовано, ще 2 - поранено", - повідомили в ОСУВ "Хортиця".
Вправну роботу зі знищення російської техніки бійці полку "Ахіллес" продемонстрували на відео.
"Українські захисники тримають оборону, наносять загарбникам значних втрат в живій силі та техніці, знищуючи переважаючі сили ворога, який намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ", - додали в угрупованні військ.
ЗСУ вживають всіх заходів для недопущення погіршення тактичного положення на Харківщині.
Успіхи українських військових
Окрім того, на Вовчанському напрямку росіяни також зазнали втрат. Оператори FPV-дронів, важких бомберів "Vampire" та розвідувальних БПЛА "Mavic" з бригади "Форпост" протягом минулого тижня знищили кілька важливих об'єктів противника на Харківщині.
Серед знищеної техніки - самохідна артилерійська установка, кілька автомобілів та ворожі польові склади з боєкомплектами.
Ситуація на фронті
За інформацією Генштабу, вчора противник здійснив 91 авіаудар по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, скинувши 148 керованих бомб.
Окрім того, ворог здійснив майже 6700 обстрілів, серед яких 186 - з реактивних систем залпового вогню, а також використав 2576 дронів-камікадзе для ураження цілей.
На Харківському напрямку наші війська успішно відбили шість атак ворога в районі Вовчанська.