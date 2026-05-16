Озброєння в Європі подорожчало на 50%, - Міноборони Естонії

"Ціни зростають. Я постійно обговорюю це з директором з озброєнь національного значення. Ми бачимо, що коли ми купували щось два роки тому, а тепер хочемо збільшити обсяги закупівлі того ж самого товару, ціна на деякі позиції зросла на 50-60%", - сказав міністр.

Він пояснив, що зростання цін пов'язане з тим, що союзники по НАТО нарощують військові витрати.

Bloomberg зазначає, що різке зростання цін на зброю та іншу військову техніку ускладнює плани НАТО щодо витрат на оборону, оскільки Європа перебуває під тиском необхідності швидкого переозброєння.

Крім того, країні доводиться брати на себе основну частину витрат на постачання України в умовах війни розпочатої Росією, оскільки США переключають увагу на інші завдання.

Певкур описав ситуацію, що нагадує проблему "курки і яйця", за якої країни бачать дефіцит пропозиції на ринку, але європейська оборонна промисловість не готова збільшувати інвестиції доти, доки уряди не підпишуть контракти.

Міністр наголосив, що Європа не має часу чекати до 2030 року, щоб підвищити боєготовність збройних сил, оскільки "найкращий час для провокацій з боку Росії на адресу НАТО" може настати вже цього або наступного року.

"Якщо галузь не розуміє, що на ринку буде багато грошей, то ви запізнилися", - сказав Певкур, додавши, що витрати повинні залишатися на високому рівні протягом тривалого часу.