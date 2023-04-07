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Озброєний чоловік намагався проникнути на територію Міноборони РФ у Москві, - ЗМІ

Фото: озброєний чоловік намагався проникнути на територію Міноборони РФ у Москві (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Чоловік із пістолетом намагався проникнути на територію будівлі Міністерства оборони Росії у центрі Москви.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Інцидент стався на КПП біля головної будівлі Міноборони на Фрунзенській набережній. Чоловік у неадекватному стані з пістолетом намагався проникнути на територію міністерства. При цьому він голосно кричав і розмахував руками. Порушника оперативно затримали, мотив вчинку він пояснити не зміг", - повідомили ТАСС у силових структур.

За інформацією ЗМІ, постраждалих внаслідок інциденту немає.

У чоловіка вилучили зброю та направили на експертизу. Попередньо йдеться про пневматичний пістолет. Стосовно чоловіка склали протокол за статтею про дрібне хуліганство, його направили на обстеження до психіатричного відділення.

За даними Telegram-каналу SHOT, чоловіка звуть Дмитро, йому 40 років.

Нагадаємо, 5 квітня, у будівлі Міноборони Росії сталася масштабна пожежа.

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