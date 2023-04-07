Озброєний чоловік намагався проникнути на територію Міноборони РФ у Москві, - ЗМІ

За інформацією ЗМІ, постраждалих внаслідок інциденту немає.

У чоловіка вилучили зброю та направили на експертизу. Попередньо йдеться про пневматичний пістолет. Стосовно чоловіка склали протокол за статтею про дрібне хуліганство, його направили на обстеження до психіатричного відділення.

За даними Telegram-каналу SHOT, чоловіка звуть Дмитро, йому 40 років.