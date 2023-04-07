Вооруженный мужчина пытался проникнуть на территорию Минобороны РФ в Москве, - СМИ
Мужчина с пистолетом пытался проникнуть на территорию здания Министерства обороны России в центре Москвы.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на ТАСС.
"Инцидент произошел на КПП у главного здания Минобороны на Фрунзенской набережной. Мужчина в неадекватном состоянии с пистолетом пытался проникнуть на территорию министерства. При этом он громко кричал и размахивал руками. Нарушителя оперативно задержали, мотив поступка он объяснить не смог", - сообщили ТАСС в силовых структурах.
По информации СМИ, пострадавших в результате инцидента нет.
У мужчины изъяли оружие и направили на экспертизу. Предварительно, речь идет о пневматическом пистолете. В отношении мужчины составили протокол по статье о мелком хулиганстве, его направили на обследование в психиатрическое отделение.
По данным Telegram-канала SHOT, мужчину зовут Дмитрий, ему 40 лет.
Напомним, 5 апреля, в здании Минобороны России произошел масштабный пожар.
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