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Вооруженный мужчина пытался проникнуть на территорию Минобороны РФ в Москве, - СМИ

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Москва, Пятница 07 апреля 2023 11:22
Вооруженный мужчина пытался проникнуть на территорию Минобороны РФ в Москве, - СМИ Фото: вооруженный мужчина пытался проникнуть на территорию Минобороны РФ в Москве (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Мужчина с пистолетом пытался проникнуть на территорию здания Министерства обороны России в центре Москвы.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на ТАСС.

"Инцидент произошел на КПП у главного здания Минобороны на Фрунзенской набережной. Мужчина в неадекватном состоянии с пистолетом пытался проникнуть на территорию министерства. При этом он громко кричал и размахивал руками. Нарушителя оперативно задержали, мотив поступка он объяснить не смог", - сообщили ТАСС в силовых структурах.

По информации СМИ, пострадавших в результате инцидента нет.

У мужчины изъяли оружие и направили на экспертизу. Предварительно, речь идет о пневматическом пистолете. В отношении мужчины составили протокол по статье о мелком хулиганстве, его направили на обследование в психиатрическое отделение.

По данным Telegram-канала SHOT, мужчину зовут Дмитрий, ему 40 лет.

Напомним, 5 апреля, в здании Минобороны России произошел масштабный пожар.

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