Вооруженный мужчина пытался проникнуть на территорию Минобороны РФ в Москве, - СМИ

По информации СМИ, пострадавших в результате инцидента нет.

У мужчины изъяли оружие и направили на экспертизу. Предварительно, речь идет о пневматическом пистолете. В отношении мужчины составили протокол по статье о мелком хулиганстве, его направили на обследование в психиатрическое отделение.

По данным Telegram-канала SHOT, мужчину зовут Дмитрий, ему 40 лет.