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Интервью

Oxfam: пограничники Франции издевалась над мигрантами

НовостиОбщество    15.06.2018 - 16:10
Фото: мигранты в Европе (twitter.com/Human Rights Watch)
Фото: мигранты в Европе (twitter.com/Human Rights Watch)

Мигранты из уязвимых категорий, в частности дети до 12 лет, подвергались физическому и словесному надругательству

Мигранты из уязвимых категорий, в частности дети до 12 лет, подвергались физическому и словесному надругательству от французских пограничников. Об этом заявила правозащитная организация Oxfam относительно ситуации на границе Италии и Франции, передает DW.

Так, по данным Oxfam, через итальянский городок Вентимилья в семи километрах от границы с Францией по август 2017 - апрель 2018 прошли около 16,5 тысяч мигрантов и беженцев. Каждый четвертый из них - ребенок без сопровождения взрослых.

Правозащитники отмечают, что дети жаловались на "физическое и словесное надругательство, ночное содержания в камерах без еды, воды или одеял". Также как пример приводят отрезания подошвы в обуви несовершеннолетних и похищение их сим-карт.

Oxfam добавляет, что большинство беженцев бежали от боевых действий в Судане, Эритрее, Сирии и Афганистане до Франции, Великобритании, Швеции и Германии.

Как отмечается, отчет организации опубликован на фоне французско-итальянского дипломатического скандала из-за заявления из Парижа по поводу "цинизма" итальянцев. Поводом стал недопуск спасательного судна Aquarius с сотнями мигрантов в порты Италии.

Напомним, ранее Макрон заверил, что не хотел обидеть Италию заявлениями относительно беженцев.

Также добавим, что правительство Италии отослало французского посла Кристиана Массе в связи с высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона в конфликте вокруг приема судна с беженцами в Средиземном море.

Как известно, в Италии закрыли порты для спасательного судна с беженцами, на борту которого находятся 629 мигрантов.

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Теги публикации: Франция, Беженцы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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