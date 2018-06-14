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Макрон запевнив, що не хотів образити Італію заявами щодо біженців

НовиниСуспільство    14.06.2018 - 13:35
Фото: Эммануэль Макрон (flickr.com%20european_parliament)
Фото: Эммануэль Макрон (flickr.com%20european_parliament)

Обурення Макрона викликало рішення Рима відмовитись приймати рятувальний човен з 629 біженцями

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не хотів образити Італію своїми коментарями щодо кризи біженців та ставлення Рима до цієї проблеми. Про це він сказав телефоном новому італійському прем'єру від коаліції правих та лівих популістів Джузеппе Конте, повідомляє DW.

Так, Макрон запевнив, що не хотів образити італійців заявами щодо біженців.

Як повідомляється, обурення Макрона викликало рішення Рима раніше цього тижня, коли італійська влада проголосила жорсткий курс щодо міграційної політики. Італія відмовилася приймати рятувальний човен Aquarius з 629 біженцями. Аналогічно вчинила Мальта, натомість порт відкрила Іспанія.

Італія погрожувала скасувати зустріч Макрона та Конте, заплановану на 15 червня, проте Париж підтвердив, що переговори відбудуться.

Разом з тим, офіс президента Франції також закликав до "покращення європейського управління кордонами та механізмів європейської солідарності щодо біженців".

Нагадаємо, що раніше віце-прем'єр-міністр Італії Луіджі Ді Майо зазначив, що чекає вибачень від президента Франції Еммануеля Макрона, який назвав дії італійського уряду цинічними після відмови держави приймати судно з мігрантами. 

 

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Теги публікації: Італія, Біженці  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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