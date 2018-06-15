Oxfam: прикордонники Франції чинили наругу над мігрантами

Мігранти з вразливих категорій, зокрема діти до 12 років, зазнавали фізичної та словесної наруги

Мігранти з вразливих категорій, зокрема діти до 12 років, зазнавали фізичної та словесної наруги від французьких прикордонників. Про це заявила правозахисна організація Oxfam щодо ситуації на кордоні Італії та Франції, передає DW.

Так, за даними Oxfam, через італійське містечко Вентімілья у семи кілометрах від кордону з Францією за серпень 2017 - квітень 2018 пройшли близько 16,5 тисяч мігрантів та біженців. Кожен четвертий з них - дитина без супроводу дорослих.

Правозахисники зазначають, що діти жалілися на "фізичну та словесну наругу, нічне утримування в камерах без їжі, води чи ковдр". Також як приклад наводять відрізання підошви у взутті неповнолітніх та викрадення їхніх сім-карток.

Oxfam додає, що більшість біженців втікала від бойових дій у Судані, Еритреї, Сирії та Афганістані до Франції, Великобританії, Швеції та Німеччини.

Як зазначається, звіт організації опублікований на тлі французько-італійського дипломатичного скандалу через заяви з Парижа щодо "цинізму" італійців. Приводом став недопуск рятувального судна Aquarius з сотнями мігрантів у порти Італії.

Нагадаємо, раніше Макрон запевнив, що не хотів образити Італію заявами щодо біженців.

Також додамо, що уряд Італії викликав французького посла Крістіана Массі у зв'язку з висловлюваннями президента Франції Еммануеля Макрона в конфлікті навколо прийому судна з біженцями в Середземному морі.

Як відомо, в Італії закрили порти для рятувального судна з біженцями, на борту якого знаходяться 629 мігрантів.