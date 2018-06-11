В Італії можуть закрити порти для рятувальних суден з біженцями

За 9 і 10 червня в Середземному морі було врятовано більше тисячі мігрантів

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заявив, що країна може закрити порти для рятувальних суден з біженцями. Про це інформує DW.

"Сальвіні закликав Мальту надати доступ до порту Валлетти рятувального судна Aquarius організації SOS Méditerranée, на борту якого знаходяться 629 мігрантів. В іншому випадку Сальвіні має намір закрити італійські порти. Влада Мальти відхилили вимогу, заявивши, що не мають відношення до рятувальної акції", - пише видання.

МЗС Італії відреагував на заяву, повідомивши, що "з сьогоднішнього дня і Італія скаже "ні" торгівлі людьми та нелегальній міграції". Він привів у приклад ставлення до мігрантів в інших країнах.

"Мальта нікого не впускає, Франція розгортає людей на своєму кордоні, Іспанія захищає свої кордони з використанням зброї", - написав він.

Попередній міністр закордонних справ також звертався до європейських партнерів з подібною вимогою, і також отримав відмову.

Відзначається також, що за 9 і 10 червня в Середземному морі було врятовано більше тисячі мігрантів.

Da oggi anche l'italia comincia a dire NO al traffico di esseri umani, NO al business-immigrazione clandestina. Il mio obiettivo è garantire una vita serena a questi ragazzi in Africa e ai nostri figli in Italia. pic.twitter.com/3nLN7d4khC — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 10, 2018

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