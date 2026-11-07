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Понад 60 тисяч споживачів у Дніпрі залишилися без світла через нові атаки РФ

20:45 07.11.2026 Сб
1 хв
aimg Сергій Козачук
Понад 60 тисяч споживачів у Дніпрі залишилися без світла через нові атаки РФ Фото: понад 60 тисяч жителів Дніпра залишилися без світла (Getty Images)
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Понад 60 тисяч споживачів у Дніпрі залишилися без світла через повторні російські атаки на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпропетровську ОВА.

Ворожі удари по регіону тривають, через що частина обласного центру наразі знеструмлена.

Відновлювальні роботи на об'єктах енергетики розпочнуться одразу ж, щойно це дозволить безпекова ситуація.

У зв'язку з масованою атакою в області оголошено повітряну тривогу.

Жителів закликають залишатися у безпечних місцях до офіційного відбою.

Нагадаємо, що ситуація в регіоні залишається вкрай напруженою через регулярні ворожі обстріли.

Зокрема, у листопаді російські війська вже неодноразово завдавали ударів по критичній інфраструктурі та житлових кварталах області.

Так, ворог атакував безпілотниками Дніпро та Самар, внаслідок чого пожежі охопили приватний сектор та об’єкти інфраструктури.

Крім того, під масованими ударами опинялися й інші регіони України.

Зокрема, як писало РБК-Україна в огляді подій про те, що Рівне, Тернопільщина і Дніпро під ударом, ворожі дрони влучили в енергооб'єкт на заході країни.

В Дніпрі після ударів по підприємству також фіксували постраждалих згідно з даними ДСНС.

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