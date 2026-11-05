Ворог атакував Дніпро: спалахнули приватні будинки, є поранені

Ворог атакував безпілотниками Дніпро та Самар, що в Дніпропетровській області. В результаті пожежа охопила приватні сектори та об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпропетровську ОВА в Telegram.

Атаку на обласний центр та Самар РФ здійснювала дронами. У Дніпрі зайнялися дах приватного будинку та приватні гаражі. Поранені троє людей.

"Пожежі виникли й на об’єктах критичної інфраструктури. На місцях ударів працюють екстрені служби", - йдеться у пресслужбі ОВА.

На опублікованих кадрах з місця НП видно значні руйнування та масштабну пожежу. В ДСНС поки не надали більш детальної інформації.

Протягом ночі Повітряні Сили повідомляли про пуски реактивних дронів на Дніпро та область, після шостої ранку подібні сповіщення продовжились.