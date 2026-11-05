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Ворог атакував Дніпро: спалахнули приватні будинки, є поранені

06:42 05.11.2026 Чт
1 хв
aimg Юлія Маловічко
Ворог атакував Дніпро: спалахнули приватні будинки, є поранені Фото: пожежа у Дініпрі (Дніпропетровська ОВА)
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Ворог атакував безпілотниками Дніпро та Самар, що в Дніпропетровській області. В результаті пожежа охопила приватні сектори та об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпропетровську ОВА в Telegram.

Атаку на обласний центр та Самар РФ здійснювала дронами. У Дніпрі зайнялися дах приватного будинку та приватні гаражі. Поранені троє людей.

"Пожежі виникли й на об’єктах критичної інфраструктури. На місцях ударів працюють екстрені служби", - йдеться у пресслужбі ОВА.

На опублікованих кадрах з місця НП видно значні руйнування та масштабну пожежу. В ДСНС поки не надали більш детальної інформації.

Протягом ночі Повітряні Сили повідомляли про пуски реактивних дронів на Дніпро та область, після шостої ранку подібні сповіщення продовжились.

Нагадаємо, напередодні РФ також атакувала Дніпро - в місті після удару по підприємству поранено двох людей.

Також 3 листопада ворожа атака пошкодила хоспіс для літніх і смертельно хворих людей у місті Дніпро.

Крім того, ми пояснювали, чому Київ та Дніпро - під системними атаками РФ та що буде з графіками взимку.

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Дніпро Пожежа Атака дронів
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