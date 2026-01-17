Овочі та фрукти в магазинах: що обов’язково мають вказувати на маркуванні

В Україні діють чіткі вимоги до маркування свіжих овочів і фруктів, які мають захищати права споживачів та допомагати робити усвідомлений вибір.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу.
Під час продажу фасованих овочів і фруктів споживачу мають надавати такі дані:
Інформація має бути достовірною, зрозумілою та легко читатися.
Для нефасованої продукції (на вагу) обов’язкові відомості зазначаються на цінниках або табличках:
У відомстві рекомендують:
У Держпродспоживслужбі наголошують, що прозоре маркування - це ключовий елемент безпеки та захисту прав споживачів.
