Овочі та фрукти в магазинах: що обов’язково мають вказувати на маркуванні

Раніше РБК-Україна розповідало, як відрізнити справжні органічні продукти від фейкових. Держпродспоживслужба пояснила, яке маркування має бути на органічній продукції, навіщо потрібен державний логотип і сертифікат, та порадила покупцям перевіряти інформацію перед купівлею.

Також ми писали про спрощення правил маркування харчових продуктів під час воєнного стану, а також - яка інформація залишається обов’язковою на етикетках: назва продукту, кількість, термін придатності та дані про алергени.