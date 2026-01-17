UA

Овочі та фрукти в магазинах: що обов’язково мають вказувати на маркуванні

Фото: Яким має бути маркування фруктів та овочів у супермаркетах (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні діють чіткі вимоги до маркування свіжих овочів і фруктів, які мають захищати права споживачів та допомагати робити усвідомлений вибір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу.

Яка інформація обов’язкова

Під час продажу фасованих овочів і фруктів споживачу мають надавати такі дані:

  • назва продукції (вид овочів або фруктів);
  • країна походження;
  • найменування та адреса оператора ринку;
  • маса нетто;
  • клас якості (за наявності);
  • сорт (якщо це передбачено стандартами).

Інформація має бути достовірною, зрозумілою та легко читатися.

Для нефасованої продукції (на вагу) обов’язкові відомості зазначаються на цінниках або табличках:

  • назва продукту;
  • країна походження;
  • ціна за одиницю виміру.

Поради споживачам

У відомстві рекомендують:

  • не купувати овочі та фрукти у місцях стихійної торгівлі;
  • перевіряти інформацію про походження продукції;
  • звертати увагу на відповідність назви товару його зовнішньому вигляду;
  • уникати продукції без маркування або з нечіткими, пошкодженими написами.

У Держпродспоживслужбі наголошують, що прозоре маркування - це ключовий елемент безпеки та захисту прав споживачів.

Раніше РБК-Україна розповідало, як відрізнити справжні органічні продукти від фейкових. Держпродспоживслужба пояснила, яке маркування має бути на органічній продукції, навіщо потрібен державний логотип і сертифікат, та порадила покупцям перевіряти інформацію перед купівлею.

Також ми писали про спрощення правил маркування харчових продуктів під час воєнного стану, а також - яка інформація залишається обов’язковою на етикетках: назва продукту, кількість, термін придатності та дані про алергени.

