RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Овощи и фрукты в магазинах: что обязательно должны указывать на маркировке

Фото: Какой должна быть маркировка фруктов и овощей в супермаркетах (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине действуют четкие требования к маркировке свежих овощей и фруктов, которые должны защищать права потребителей и помогать делать осознанный выбор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Какая информация обязательна

При продаже фасованных овощей и фруктов потребителю должны предоставлять следующие данные:

  • название продукции (вид овощей или фруктов);
  • страна происхождения;
  • наименование и адрес оператора рынка;
  • масса нетто;
  • класс качества (при наличии);
  • сорт (если это предусмотрено стандартами).

Информация должна быть достоверной, понятной и легко читаться.

Для нефасованной продукции (на вес) обязательные сведения указываются на ценниках или табличках:

  • название продукта;
  • страна происхождения;
  • цена за единицу измерения.

Советы потребителям

В ведомстве рекомендуют:

  • не покупать овощи и фрукты в местах стихийной торговли;
  • проверять информацию о происхождении продукции;
  • обращать внимание на соответствие названия товара его внешнему виду;
  • избегать продукции без маркировки или с нечеткими, поврежденными надписями.

В Госпродпотребслужбе отмечают, что прозрачная маркировка - это ключевой элемент безопасности и защиты прав потребителей.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как отличить настоящие органические продукты от фейковых. Госпродпотребслужба объяснила, какая маркировка должна быть на органической продукции, зачем нужен государственный логотип и сертификат, и посоветовала покупателям проверять информацию перед покупкой.

Также мы писали об упрощении правил маркировки пищевых продуктов во время военного положения, а также - какая информация остаётся обязательной на этикетках: название продукта, количество, срок годности и данные об аллергенах.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДержпродспоживслужбаСупермаркетыМагазины