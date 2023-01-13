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Овочі, крупи, яйця: що найбільше подорожчало в Україні за 2022 рік

Фото: продукти подорожчали нерівномірно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у 2022 році. Найбільше подорожчали цибуля, морква, рис, яйця, риба, сало та гречка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

За даними статистичного відомства, порівняно з 2021 роком цибуля подорожчала втричі - на 153,3% до 30,6 гривень за кілограм, морква на 124,1 до 22,4% гривень за кілограм.

Рис подорожчав на 107,6% до 59,7 гривень за кілограм, яйця подорожчали на 83,6% до 62,0 гривень за десяток, риба морожена на 76,5% до 155,1 гривень за кілограм, сало на 72,1 % до 171,1 грн. за кілограм, крупа гречана на 56,4% до 74,7 грн. за кілограм.

Водночас буряк подешевшав на 8,2% до 12,3 гривень за кілограм.

Зазначимо, продуктова інфляція в Україні за 2022 рік становила 34,4% за загальної інфляції 26,6%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Держстату, за 2021 рік найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія та цукор.

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2020 рік найбільше подорожчав цукор , гречана крупа, яйця, олія.

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Ціни на продуктиДержавна служба статистики