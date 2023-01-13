RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Овощи, крупы, яйца: что больше всего подорожало в Украине за 2022 год

Фото: продукты подорожали неравномерно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в 2022 года. Большое всего подорожали лук, морковь, рис, яйца, рыба, сало и гречка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на данные Госстата.

По данным статистического ведомства, по сравнению с 2021 годом лук подорожал в три раза - на 153,3% до 30,6 гривен за килограмм, морковь на 124,1 до 22,4% гривен за килограмм

Рис подорожал на 107,6% до 59,7 гривен за килограмм, яйца подорожали на 83,6% до 62,0 гривен за десяток, рыба мороженая на 76,5% до 155,1 гривен за килограмм, сало на 72,1% до 171,1 гривен за килограмм, крупа гречневая на 56,4% до 74,7 гривен за килограмм.

В то же время свекла подешевела на 8,2% до 12,3 гривен за килограмм.

Отметим, продуктовая инфляция в Украине за 2022 год составила 34,4% при общей инфляции в 26,6%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Госстата, за 2021 год больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар.

Напомним, по данным Госстата, за 2020 год больше всего подорожал сахар, гречневая крупа, яйца, подсолнечное масло.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на продуктыГосударственная служба статистики