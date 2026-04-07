Овочі без "хімії": як розпізнати високий вміст нітратів і вибрати безпечні продукти

З появою перших весняних овочів на ринках та в магазинах зростає ризик харчових отруєнь і споживання продуктів із надмірним вмістом нітратів. Фахівці нагадали правила безпечного вибору свіжої продукції.
Про це пише РБК-Україна з посиланням повідомлення Держпродспоживслужби у Facebook.
Головне:
Фахівці зазначають, що стихійна торгівля не гарантує якості продуктів. Натомість на офіційних ринках та в магазинах продукція проходить обов’язковий контроль. На вимогу покупця реалізатор зобов’язаний надати документи, що підтверджують безпеку овочів.
"Звертайте увагу на зовнішній вигляд овочів. Якщо на них є сліди псування - це значно збільшує ризик перевищення кількості нітратів в них", - кажуть у відомстві.
На що звернути увагу при виборі:
Також важливо стежити за терміном реалізації, особливо для швидкопсувної зелені. Дотримання цих простих правил допоможе уникнути негативних наслідків для здоров’я.
Раніше ми писали про те, що зараз в Україні переважають тепличні овочі з Туреччини, Єгипту та Польщі. За прогногазми УКАБ, уже наприкінці квітня у магазини надійде більше вітчизняної продукції, це знизить варість. Втім, значне здешевшання очікують аж у червні, коли з'являться ґрунтові овочі.
