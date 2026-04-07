Общество Образование Деньги Изменения Экология

Овощи без "химии": как распознать высокое содержание нитратов и выбрать безопасные продукты

16:07 07.04.2026 Вт
2 мин
Стихийная торговля не гарантирует качества продукции
aimg Василина Копытко
При покупке стоит проверять документы о происхождении овощей (фото: Freepik)

С появлением первых весенних овощей на рынках и в магазинах возрастает риск пищевых отравлений и потребления продуктов с чрезмерным содержанием нитратов. Специалисты напомнили правила безопасного выбора свежей продукции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госпродпотребслужбы в Facebook.

Читайте также: Безопасная Пасха: как выбрать свежие яйца к праздничному столу и не отравиться

Главное:

  • Покупайте овощи только в специально отведенных местах (рынки, торговые сети).
  • Всегда проверяйте документы о происхождении и безопасности товара.
  • Признаки порчи на овощах - сигнал о возможном превышении нитратов.
  • Тщательное мытье продуктов является обязательным правилом гигиены.

Как выбрать безопасные продукты

Специалисты отмечают, что стихийная торговля не гарантирует качества продуктов. Зато на официальных рынках и в магазинах продукция проходит обязательный контроль. По требованию покупателя реализатор обязан предоставить документы, подтверждающие безопасность овощей.

"Обращайте внимание на внешний вид овощей. Если на них есть следы порчи - это значительно увеличивает риск превышения количества нитратов в них", - говорят в ведомстве.

На что обратить внимание при выборе:

  • Внешний вид: продукт должен быть свежим, без плесени, темных пятен или дряблых участков.
  • Запах: естественный аромат без посторонних резких запахов.
  • Чистота: отсутствие большого налета почвы и грязи на листьях зелени.
  • Условия хранения: овощи должны находиться в чистых и прохладных местах.

Также важно следить за сроком реализации, особенно для скоропортящейся зелени. Соблюдение этих простых правил поможет избежать негативных последствий для здоровья.

Ранее мы писали о том, что сейчас в Украине преобладают тепличные овощи из Турции, Египта и Польши. По прогногазмы УКАБ, уже в конце апреля в магазины поступит больше отечественной продукции, это снизит стоимость. Впрочем, значительное удешевление ожидают только в июне, когда появятся грунтовые овощи.

Читайте также о 5 видах сыра, которые не подходят для творожной паски.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

