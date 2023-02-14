Овочі дорожчають, гречка дешевшає: як змінилися ціни на продукти за останній місяць
Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у січні 2023 року. Подорожчали овочі, але подешевшали крупи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.
За даними статистичного відомства, порівняно із груднем 2022 року морква подорожчала на 9,3% до 24,5 гривень за кілограм, цибуля подорожчала на 4,7% до 32,1 гривень за кілограм.
Окрім того, яблука подорожчали на 3,8% до 15,7 гривень за кілограм, молоко на 2,8% до 35,2 гривень за кілограм, яйця на 1,8% до 63,1 гривень за десяток.
У той же час гречана крупа подешевшала на 7,8% до 68,9 гривень за кілограм. Подешевшали й інші крупи.
Зазначимо, за 2022 рік в Україні найбільше подорожчали овочі, яйця, крупи, риба та сало.
Як повідомляло РБК-Україна, за даними Держстату, за 2021 рік найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія та цукор.
Нагадаємо, за даними Держстату, за 2020 рік найбільше подорожчав цукор, гречана крупа, яйця, олія.
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