ua ru
Вт, 14 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Овочі дорожчають, гречка дешевшає: як змінилися ціни на продукти за останній місяць

Новость на русском →
Україна, Вівторок 14 лютого 2023 11:26
Овочі дорожчають, гречка дешевшає: як змінилися ціни на продукти за останній місяць Фото: продукти в Україні як дорожчають, так і дешевшають (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у січні 2023 року. Подорожчали овочі, але подешевшали крупи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

За даними статистичного відомства, порівняно із груднем 2022 року морква подорожчала на 9,3% до 24,5 гривень за кілограм, цибуля подорожчала на 4,7% до 32,1 гривень за кілограм.

Окрім того, яблука подорожчали на 3,8% до 15,7 гривень за кілограм, молоко на 2,8% до 35,2 гривень за кілограм, яйця на 1,8% до 63,1 гривень за десяток.

У той же час гречана крупа подешевшала на 7,8% до 68,9 гривень за кілограм. Подешевшали й інші крупи.

Овочі дорожчають, гречка дешевшає: як змінилися ціни на продукти за останній місяць

Зазначимо, за 2022 рік в Україні найбільше подорожчали овочі, яйця, крупи, риба та сало.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Держстату, за 2021 рік найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія та цукор.

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2020 рік найбільше подорожчав цукор, гречана крупа, яйця, олія.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти Державна служба статистики
NEWS
Рамштайн-9: чого чекати Україні від чергової зустрічі союзників
Рамштайн-9: чого чекати Україні від чергової зустрічі союзників
DAILY
Андрій Садовий: Єдиний шанс на спокійне життя – це розділ Росії на кілька незалежних країн
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Андрій Садовий: Єдиний шанс на спокійне життя – це розділ Росії на кілька незалежних країн