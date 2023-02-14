Овощи дорожают, гречка дешевеет: как изменились цены на продукты за последний месяц

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в январе 2023 года. Подорожали овощи, но подешевели крупы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата .

По данным статистического ведомства, по сравнению с декабрем 2022 года морковь подорожала на 9,3% до 24,5 гривен за килограмм, лук подорожал на 4,7% до 32,1 гривен за килограмм.

Кроме того, яблоки подорожали на 3,8% до 15,7 гривен за килограмм, молоко на 2,8% до 35,2 гривен за килограмм, яйца на 1,8% до 63,1 гривен за десяток.

В то же время крупа гречневая подешевела на 7,8% до 68,9 гривен за килограмм. Подешевели и другие крупы.