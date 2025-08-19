Овальний кабінет 2.0. Чи дійшли згоди Трамп і Зеленський та про що говорили з європейцями

Передумови: про що говорили Трамп та Путін на Алясці

Минулої п'ятниці Трамп зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Головною темою була війна в Україні. Але ніякої угоди з диктатором досягнуто не було.

Зустріч готувалась у надкороткі терміни і викликала чималу увагу світу. Як заявляв Трамп, про саміт просив сам Путін. Диктатор прилетів на Аляску, де американський лідер влаштував йому теплий прийом - з червоною доріжкою та порушенням усіх протоколів.

Фото: зустріч Трампа та Путіна на Алясці (Getty Images)

Однак, спілкування зі ЗМІ лідери уникали. Хоча журналістам і вдалося поставити Путіну кілька незручних запитань щодо вбивства українців, диктатор цинічно заявлял, що питань не чує.

Після зустрічі у ЗМІ обговорювали гримаси Путіна, деякі засуджували залучення американських військ до облаштування червоної доріжки для диктатора, інші ж почали ділитися інсайдами щодо зустрічі.

Трамп же зв'язався з Зеленським та європейськими лідерами і вже на ранок суботи було оголошено - Зеленський їде в США говорити про мир. Однак, перед цим президент України відвідав європейських колег, взяв участь у зустрічі "коаліції рішучих". Крім того, європейці були запрошені до Білого дому на переговори у розширеному форматі.

Зеленський та ЄС в США

Вже вранці 18 серпня Зеленський та українська делегація прибули до Вашингтону. Українська команда зустрічалася зі спецпредставником Трампа Кітом Келлогом, де Зеленський вкотре наголосив, що Україна готова до миру.

Крім того, за кілька годин до візиту у Білий дім Зеленський скоординував позиції із європейськими колегами і вже близько 20:00 всі вони приїхали до Білого дому. Зеленський приїхав останнім.

Зеленський та Трамп в Овальному кабінеті

Очікування візиту дуже нагадувало славнозвісну зустріч у лютому, коли все пішло не за планом і завершилося грандіозною сваркою в Овальному кабінеті. Про цю сварку протягом дня нагадувала й увага у ЗМІ до "костюму" Зеленського. Американські видання з посиланням на джерела стверджували, що команда Трампа навіть цікавилася, чи буде Зеленський в костюмі цього разу.

Фото: зустріч у Білому домі (Getty Images)

Саме про костюм згадав і Трамп. Вже під час спілкування з Зеленським в Овальному кабінеті Трамп вказав президенту України на "кривдника" - журналіста, який минулого разу розкритикував зовнішній вигляд українського лідера. Щоправда цього разу журналіст не був агресивним і навіть вибачився. На що Зеленський пожартував, мовляв він має новий костюм, в той час як у журналіста той самий.

Перші заяви для ЗМІ

Трамп назвав зустріч дуже важливою, Зеленський у свою чергу подякував за запрошення і передав Трампу листа. Щоправда адресований лист не американському лідерові, а його дружині Меланії від Олени Зеленської.

Фото: зустріч у Білому домі (Getty Images)

"Якщо все добре піде, буде у нас і тристороння зустріч", - заявив Трамп.

Американський лідер також наголосив, що хоче тривалого миру, а не "якогось 2-річного" і хоче цього негайно. Він також згадав про гарантії безпеки для України, але без членства в НАТО.

"Війна закінчиться. Зеленьский хоче цього, Путін хоче, світ втомився від війни. Я поклав кінец 6 війнам і ця можливо найтяжча з них", - заявив Трамп, не забувши вкотре звинуватити попередника, Джо Байдена, у тому, що війна в Україні взагалі почалася.

Трамп знову не став обирати чиюсь сторону, сказавши, що любить і українців, і росіян. Однак, пообіцяв Україні "дуже гарний захит", але заявив, що перемир'я не потрібно - потрібна мирна угода.

Згадав Трамп і про Путіна. Спочатку сказав, що диктатору "було непросто" приїхати на Аляску, а в кінці додав - Путін чекає на його дзвінок після зустічі.

Зеленський не був багатослівний, на відміну від минулого разу. І питань до нього було не так багато. Одне з них стосувалося проведення виборів в Україні, на що Зеленський вкотре наголосив: під час війни - неможливо.

Розширена зустріч: Зеленський, Трамп та європейці

Перемовини Трампа та Зеленського тривали близько години, після чого почалась зустріч у розширеному форматі. Президент США запросив до Білого дому:

генсека НАТО Марка Рютте,

президентку Єврокомісії Урсулу Фон дер Ляйєн,

президента Франції Емануєля Макрона,

канцлера Німеччини Фрідріха Мерца,

президента Фінляндії Александра Стубба,

прем'єрку Італії Джорджу Мелоні,

прем'єра Великої Британії Кіра Стармера.

Фото: зустріч у Білому домі (Getty Images)

Трамп відкрив зустріч гучними заявами. Перш за все, він розкрив деталі зустрічі з Путіним на Алясці. У п'ятницю, вийшовши до ЗМІ разом з диктатором вони не були багатослівними та ніяких деталей, окрім "гарна зустріч" і "певний прогрес", оголошено не було.

Тепер же Трамп заявив, що Путін погодився, що Україна повинна мати гарантії безпеки. І це, одна із тем зустрічі сьогодні. Крім того, він заявив, що потрібно обговорити можливість обміну територіями. Також він хоче тристоронню зустріч "так швидко, як це можливо".

"Я вірю, що можна досягти мирної угоди найближчим часом...Я думаю, ми сьогодні досягнемо домовленості майже стосовно всього", - заявив Трамп.

Фото: зустріч у Білому домі (Getty Images)

Зеленський у свою чергу, назвав сьогоднішню розмову з Трампом "найкращою". Він зазначив, що на двосторонній зустрічі вони говорили про безпекові гарантії, які працюватимуть роками. І ця тема буде обговорюватися і в розширеному форматі. Також Зеленський наголосив на важливості обміну всіх на всіх, а також повернені дітей і всіх цивільних.

"Важливо, що всі чутливі речі, зокрема, територіальні будемо обговорювати на тристоронній зустрічі лідерів", - додав Зеленський.

Трамп у свою чергу наголосив, що "є тисячі полонених і дуже скоро можливо негайно їх випустять". Він також додав, що після цієї зустрічі "будемо організовувати наступну".

"Можливо за тиждень чи два тижні ми знатимемо, чи нам вдалося, чи ці жахливі бої будуть продовжуватися. Є дві сторони, які хочуть домовитися. Це хороші новини", - резюмував Трамп.

Вже ближче до кінця зустрічі у ЗМІ з'явилась інформація, що Трамп перервав зустріч, щоб зателефонувати Путіну. Наразі офіційно цю інформацію не підтверджували. Сам же Трамп кілька разів зазназначав, що дзвінок Путіну у нього сьогодні запланований за результатами зустірічі.

Близько опівночі зустріч завершилась. Втім у Зеленського повідомили, що лідери залишаються у Білому домі "можливо, для переговорів у іншому форматі".