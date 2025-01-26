В ОВА уточнили наслідки нічного удару по Харкову

За його словами, внаслідок нічного удару "Шахеда" близько 04:43 в Основ'янському районі були пошкоджені вікна та дахи 12 приватних будинків.

"Постраждалих немає", - констатував Синєгубов.

Атака на Харків вдень 25 січня

Також голова ОВА показав фото наслідків удару дронами по кількох районах Харкова 25 січня.

"Протягом доби ворог завдавав ударів по Харкову безпілотниками типу "Молнія" та "Шахед". Це Шевченківський, Київський, Холодногірський, Основʼянський райони міста", - розповів Синєгубов.



Наслідки обстрілу Харкова 25 січня (t.me/synegubov)



Постраждали три людини, пошкоджені більше 10 автомобілів, скління житлових будинків, вікна нежитлових будівель.