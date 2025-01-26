В ОВА уточнили последствия ночного удара по Харькову

Россияне ударили дроном по Харькову ночью, 26 января. В Основянском районе повреждены более 10 домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
По его словам, в результате ночного удара "Шахеда" около 04:43 в Основянском районе были повреждены окна и крыши 12 частных домов.
"Пострадавших нет", - констатировал Синегубов.
Также глава ОВА показал фото последствий удара дронами по нескольким районам Харькова 25 января.
"В течение суток враг наносил удары по Харькову беспилотниками типа "Молния" и "Шахед". Это Шевченковский, Киевский, Холодногорский, Основянский районы города", - рассказал Синегубов.
Последствия обстрела Харькова 25 января (t.me/synegubov)
Пострадали три человека, повреждены более 10 автомобилей, остекление жилых домов, окна нежилых зданий.
Напомним, россияне ударили дронами по нескольким районам Харькова 25 января. Возникли перебои со светом и водой. Также сообщалось, что пострадали три человека.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.