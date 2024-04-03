ОВА про ситуацію з енергетикою в Харкові та області: в середньому світла немає по 4 години

"У нас дійсно в той день (22 березня, - ред.) була наймасованіша атака на енергетичну інфраструктуру, на область, на місто Харків: 22 ракети типу С-300, Іскандер, "Х-", все у нас було", - сказав чиновник.

Він зазначив, що енергогенеруючі підприємства регіону внаслідок ворожих обстрілів дійсно досить серйозно постраждали. Крім того, йдеться і про мережі, по яких навіть теоретично можна було приймати допомогу з енергетикою із сусідніх областей.

Що стосується ситуації в самому Харкові, то там наразі дефіцит по місту від 100 до 200 мегаватів електроенергії, розповів керівник ОВА.

"Нам цього фактично не вистачає. Ми маємо застосовувати відключення для місцевого населення, для того, щоб у нас працювала критична інфраструктура, транспортна інфраструктура тощо. В середньому в одній оселі немає світла близько 4 годин, можливо, навіть по деяким районам і більше", - каже Синєгубов в розмові з РБК-Україна.

Так, додає чиновник, під відключеннями і місто Харків, і населені пункти, які знаходяться навколо нього.

"Їх всього у нас 17", - уточнив глава ОВА.

Синєгубов обережно висловлюється щодо термінів та можливостей із відновлення енергопостачання.

"Щодо перспектив, то ми тут досить обережні зі строками та термінами, щоб, по-перше, не інформувати ворога, а, по-друге, ми завжди кажемо, що люди самі дізнаються про покращення, які у нас будуть", - розповів чиновник.

Він констатує, що наразі в регіоні з електропостачанням ситуація "важка, однак стабільна".

"Далі, звичайно, будемо продовжувати відновлення", - наголошує керівник адміністрації.

Відключення світла у Харкові через обстріли

Нагадаємо, внаслідок нещодавніх російських масованих комбінованих повітряних ударів по Харкову та області, зокрема по енергетичних об'єктах, все місто залишилося без світла. Електропостачання почали повертати у кілька етапів. Насамперед світло з'явилося на об'єктах критичної інфраструктури.

Додамо, що з 25 березня у Харкові та області ввели графік погодинних відключень електроенергії. Він триватиме, як планувалося, по 31 березня для Харкова та восьми громад області.

Крім того, 29 березня в Харківській обласній військовій адміністрації поінформували, що в період з 1 по 7 квітня Харкові планувалося застосувати оновлені графіки відключення електроенергії. Проте 31 березня в Міненерго заявили, що у Харкові знову застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії.