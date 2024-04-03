ОВА о ситуации с энергетикой в Харькове и области: в одном доме нет света 4 часа

"У нас действительно в тот день (22 марта, - ред.) была самая массированная атака на энергетическую инфраструктуру, на область, на город Харьков: 22 ракеты типа С-300, Искандер, "Х-", все у нас было", - сказал чиновник.

Он отметил, что энергогенерирующие предприятия региона в результате вражеских обстрелов действительно достаточно серьезно пострадали. Кроме того, речь идет и о сетях, по которым даже теоретически можно было принимать помощь с энергетикой из соседних областей.

Что касается ситуации в самом Харькове, то там пока дефицит по городу от 100 до 200 мегаватт электроэнергии, рассказал руководитель ОВА.

"Нам этого фактически не хватает. Мы должны применять отключения для местного населения, для того чтобы у нас работала критическая инфраструктура, транспортная инфраструктура и т.д. В среднем в одном доме нет света около 4 часов, возможно, даже по некоторым районам и больше", - говорит Синегубов в беседе с РБК-Украина.

Так, добавляет чиновник, под отключениями и город Харьков, и находящиеся вокруг него населенные пункты.

"Их всего у нас 17", - уточнил глава ОВА.

Синегубов осторожно высказывается о сроках и возможностях восстановления энергоснабжения.

"Что касается перспектив, то мы здесь достаточно осторожны со сроками и терминами, чтобы, во-первых, не информировать врага, а во-вторых, мы всегда говорим, что люди сами узнают об улучшениях, которые у нас будут", - рассказал чиновник.

Он констатирует, что сейчас в регионе с электроснабжением ситуация "трудная, но стабильная".

"Дальше, конечно, будем продолжать восстановление", - подчеркивает руководитель администрации.

Отключение света в Харькове из-за обстрелов

Напомним, в результате недавних российских массированных комбинированных воздушных ударов по Харькову и области, в том числе по энергетическим объектам, весь город остался без света. Электроснабжение начали возвращать в несколько этапов. Прежде всего, свет появился на объектах критической инфраструктуры.

Добавим, что с 25 марта в Харькове и области был введен график почасовых отключений электроэнергии. Он продлится, как планировалось, по 31 марта для Харькова и восьми общин области.

Кроме того, 29 марта в Харьковской областной военной администрации сообщили, что в период с 1 по 7 апреля Харькову планировалось применить обновленные графики отключения электроэнергии. Однако 31 марта в Минэнерго заявили, что в Харькове снова будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии.