В ОВА розповіли про ситуацію на кордоні Сумської області: що відомо на ранок

"Станом на сьогоднішній ранок (30 травня, - ред) ворог намагається проводити наступальні дії. Ситуація складна, як зазвичай під час дій агресора. В той же час комунікація з командуванням військових в мене 24/7", - розповів він.

За словами голови ОВА, наразі вживаються відповідні заходи щодо застосування евакуаційних заходів.

"Тому на даний час, незважаючи на складність, ситуація залишається контрольованою нашими збройними силами", - зазначив Григоров.

На питання, скільки ворог зараз контролює населених пунктів у Сумській області він відповісти не зміг та пояснив чому.

"Лінія фронту гнучка. І ми маємо постійні рухи, як і успіхи наших Збройних сил України. Тому таку інформацію наразі не можу надати. Мова може йти лише про певну "сіру" зону, в якій ведуться найбільш активні і бойові дії", - зазначив очільник ОВА.

Яка ситуація у Сумській області

За даними Генштаба, на ранок 30 травня на Курському напрямку ЗСУ зупинили 26 атак росіян. Крім цього, ворог завдав 14 авіаційних ударів із застосуванням 26 керованих бомб, а також здійснив 238 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 11 - із реактивних систем залпового вогню.

Згідно з картою Deep State, в "червоній зоні" наразі перебувають чотири села на прикордонні, а "сіра зона" включає 10 сіл в Сумській області.

Ситуація в Сумській області 30 травня (deepstatemap.live)