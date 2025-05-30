В ОВА рассказали о ситуации на границе Сумской области: что известно на утро

"По состоянию на сегодняшнее утро (30 мая, - ред) враг пытается проводить наступательные действия. Ситуация сложная, как обычно во время действий агрессора. В то же время коммуникация с командованием военных у меня 24/7", - рассказал он.

По словам главы ОВА, сейчас принимаются соответствующие меры по применению эвакуационных мероприятий.

"Поэтому в настоящее время, несмотря на сложность, ситуация остается контролируемой нашими вооруженными силами", - отметил Григоров.

На вопрос, сколько враг сейчас контролирует населенных пунктов в Сумской области он ответить не смог и объяснил почему.

"Линия фронта гибкая. И мы имеем постоянные движения, как и успехи наших Вооруженных сил Украины. Поэтому такую информацию пока не могу предоставить. Речь может идти только об определенной "серой" зоне, в которой ведутся наиболее активные и боевые действия", - отметил глава ОГА.

Какая ситуация в Сумской области

По данным Генштаба, на утро 30 мая на Курском направлении ВСУ остановили 26 атак россиян. Кроме этого, враг нанес 14 авиационных ударов с применением 26 управляемых бомб, а также совершил 238 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 11 - из реактивных систем залпового огня.

Согласно карте Deep State, в "красной зоне" сейчас находятся четыре села на границе, а "серая зона" включает 10 сел в Сумской области.

Ситуация в Сумской области 30 мая (deepstatemap.live)