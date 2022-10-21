В ОВА розповіли про постраждалих внаслідок повторного ракетного удару по Харкову

В результаті другого за день ракетного удару російських окупантів по Київському району Харкова троє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ОВА Олега Синєгубова .

Він зазначив, що постраждалі знаходяться у середньому та легкому стані, загрози їхньому життю немає.

Нагадаємо, вранці 21 жовтня російни атакували Харків. В результаті обстрілу шестеро людей отримали пораненння, відомо про руйнування промислової інфраструктури в Київському районі Харкова.

Пізніше окупанти знову обстріляли Київський район міста.

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