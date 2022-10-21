В ОВА розповіли про постраждалих внаслідок повторного ракетного удару по Харкову
Ілюстративне фото: в ОВА розповіли про постраждалих внаслідок повторного ракетного удару по Харкову (Getty Images)
В результаті другого за день ракетного удару російських окупантів по Київському району Харкова троє людей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ОВА Олега Синєгубова.
Він зазначив, що постраждалі знаходяться у середньому та легкому стані, загрози їхньому життю немає.
Нагадаємо, вранці 21 жовтня російни атакували Харків. В результаті обстрілу шестеро людей отримали пораненння, відомо про руйнування промислової інфраструктури в Київському районі Харкова.
Пізніше окупанти знову обстріляли Київський район міста.
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