ua ru
Пт, 21 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ОВА рассказали о пострадавших в результате повторного ракетного удара по Харькову

Новина українською →
Харьков, Пятница 21 октября 2022 12:07
В ОВА рассказали о пострадавших в результате повторного ракетного удара по Харькову Иллюстративное фото: в ОВА рассказали о пострадавших в результате повторного ракетного удара по Харькову (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате второго за день ракетного удара российских оккупантов по Киевскому району Харькова три человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Олега Синегубова.

Он отметил, что пострадавшие находятся в среднем и легком состоянии, угрозы для их жизни нет.

Напомним, утром 21 октября россияне атаковали Харьков. В результате обстрела шесть человек получили ранения, известно о разрушении промышленной инфраструктуры в Киевском районе Харькова.

Позже кафиры снова обстреляли Киевский район города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков
NEWS
"Укрэнерго" вводит контролируемое потребление электроэнергии: список областей
"Укрэнерго" вводит контролируемое потребление электроэнергии: список областей
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет
Роман Чернышевкорреспондент Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет