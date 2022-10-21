В ОВА рассказали о пострадавших в результате повторного ракетного удара по Харькову
Иллюстративное фото: в ОВА рассказали о пострадавших в результате повторного ракетного удара по Харькову (Getty Images)
В результате второго за день ракетного удара российских оккупантов по Киевскому району Харькова три человека получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Олега Синегубова.
Он отметил, что пострадавшие находятся в среднем и легком состоянии, угрозы для их жизни нет.
Напомним, утром 21 октября россияне атаковали Харьков. В результате обстрела шесть человек получили ранения, известно о разрушении промышленной инфраструктуры в Киевском районе Харькова.
Позже кафиры снова обстреляли Киевский район города.
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