В ОВА рассказали о пострадавших в результате повторного ракетного удара по Харькову

В результате второго за день ракетного удара российских оккупантов по Киевскому району Харькова три человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Олега Синегубова .

Он отметил, что пострадавшие находятся в среднем и легком состоянии, угрозы для их жизни нет.

Напомним, утром 21 октября россияне атаковали Харьков. В результате обстрела шесть человек получили ранения, известно о разрушении промышленной инфраструктуры в Киевском районе Харькова.

Позже кафиры снова обстреляли Киевский район города.

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