Ранковий удар по Харкову: шестеро людей постраждали, є руйнування

В результаті ранкових ударів російських окупантів по Харкову шестеро людей отримали пораненння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ОВА Олега Синєгубова .

Він також повідомив про руйнування промислової інфраструктури в Київському районі міста внаслідок атаки. Наразі на місцях працюють усі профільні служби.

Нагадаємо, сьогодні росіяни знову вдарили по Харкову. Мер Ігор Техеров повідомляв про влучання в адміністративно-виробничу будівлю.

Окрім того, 20 жовтня в Харківської області автомобіль ДСНС підірвався на ворожій міні, дві людини загинуло.

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