Ранковий удар по Харкову: шестеро людей постраждали, є руйнування
Ілюстративне фото: внаслідок удару по Харкову шестеро людей постраждали (Getty Images)
В результаті ранкових ударів російських окупантів по Харкову шестеро людей отримали пораненння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ОВА Олега Синєгубова.
Він також повідомив про руйнування промислової інфраструктури в Київському районі міста внаслідок атаки. Наразі на місцях працюють усі профільні служби.
Нагадаємо, сьогодні росіяни знову вдарили по Харкову. Мер Ігор Техеров повідомляв про влучання в адміністративно-виробничу будівлю.
Окрім того, 20 жовтня в Харківської області автомобіль ДСНС підірвався на ворожій міні, дві людини загинуло.
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