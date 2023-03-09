В ОВА розповіли, коли відновлять світло у Харкові: в області вже більшість мешканців з електрикою

Він зазначив, що у Харкові зафіксували 15 "прильотів" ракет С-300. Зокрема, є влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

Синєгубов додав, що ДСНС та енергетики працюють у посиленому режимі для того, щоб максимально швидко відновити електропостачання в Харкові та області.

"По області ми вже відновили електропостачання на більш ніж 70%. Місто Харків будемо намагатися підключати за 2-3 години", - сказав голова ОВА.

РБК-Україна повідомляло, що сьогодні росіяни випустили по Харкову 11 ракет. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого у місті відсутні вода, світло та тепло.

Загалом у четвер окупанти випустили по Україні 81 ракету та 8 "Шахед". Сили ППО збили 34 ракети та 4 безпілотники.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.