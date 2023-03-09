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В ОВА розповіли, коли відновлять світло у Харкові: в області вже більшість мешканців з електрикою

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Харків, Четвер 09 березня 2023 11:26
В ОВА розповіли, коли відновлять світло у Харкові: в області вже більшість мешканців з електрикою Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Після масованої атаки російських окупантів у 70% мешканців Харківської області вже відновили електропостачання. В обласному центрі світло мають дати через 2-3 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що у Харкові зафіксували 15 "прильотів" ракет С-300. Зокрема, є влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

Синєгубов додав, що ДСНС та енергетики працюють у посиленому режимі для того, щоб максимально швидко відновити електропостачання в Харкові та області.

"По області ми вже відновили електропостачання на більш ніж 70%. Місто Харків будемо намагатися підключати за 2-3 години", - сказав голова ОВА.

РБК-Україна повідомляло, що сьогодні росіяни випустили по Харкову 11 ракет. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого у місті відсутні вода, світло та тепло.

Загалом у четвер окупанти випустили по Україні 81 ракету та 8 "Шахед". Сили ППО збили 34 ракети та 4 безпілотники.

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