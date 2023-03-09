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В ОВА рассказали, когда восстановят свет в Харькове: в области уже большинство жителей с электричеством

Новина українською →
Харьков, Четверг 09 марта 2023 11:26
В ОВА рассказали, когда восстановят свет в Харькове: в области уже большинство жителей с электричеством Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

После массированной атаки российских оккупантов у 70% жителей Харьковской области уже возобновили электроснабжение. В областном центре свет должны дать через 2-3 часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

Он отметил, что в Харькове зафиксировано 15 "прилетов" ракет С-300. В частности, есть попадание в объекты критической инфраструктуры.

Синегубов добавил, что ГСЧС и энергетики работают в усиленном режиме для того, чтобы максимально быстро восстановить электроснабжение в Харькове и области.

"По области мы уже возобновили электроснабжение на более чем 70%. Город Харьков будем пытаться подключать через 2-3 часа", - сказал глава ОВА.

РБК-Украина сообщало, что сегодня россияне выпустили по Харькову 11 ракет. Есть попадание в объекты критической инфраструктуры, в результате чего в городе отсутствует вода, свет и тепло.

Всего в четверг оккупанты выпустили по Украине 81 ракету и 8 "Шахедов". Силы ПВО сбили 34 ракеты и 4 беспилотника.

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