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В ОВА пояснили важливість ураження складу окупантів у Сорокиному

Луганськ, Понеділок 13 травня 2024 13:59
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В ОВА пояснили важливість ураження складу окупантів у Сорокиному Фото: стало відомо, як вплинуть вибухи у Сорокиному на забезпеченні окупантів снарядами (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

Вибухи на складі російських загарбників у тимчасово окупованому Сорокиному Луганській області 13 травня призвели до значного скорочення запасів снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської ОВА Артема Лисогора.

"В окупованому Сорокиному вибухнув склад з БК. Це вже третя надзвичайна ситуація в тилу росіян у Луганській області упродовж тижня", - констатував він.

Важлива ціль

Якщо, за словами голови ОВА, без запасів пального окупанти "ще трохи протягнуть", то боєкомплект, що сьогодні так яскраво палав у Сорокиному, витрачається ворогом досить швидко.

"Щоб накопичити його в іншому місці, подалі від лінії фронту, буде потрібен значний проміжок часу", - зазначив Лисогор.

Склад розташований за 130 км від лінії фронту

Він зазначив, що, ймовірно, загарбники думали, що цей склад є досить надійним, бо розташовувався майже на кордоні з РФ, звідки до лінії бойового зіткнення близько 130 км.

"Але вибухнуло і там. Тепер російські військові у цьому районі мають обмежений запас БК, що невдовзі має позначитися на їхніх наступальних діях", - резюмував голова ОВА.

При цьому окупанти вже заявили про нібито трьох жертв і чотирьох поранених після "прильоту" по складу у Сорокиному. За останніми даними, місцеві рятувальники "вже підійшли впритул і розпочали ліквідацію вогнищ займання" на місці вибухів, після яких почалася сильна пожежа.

Вибухи у Сорокиному і не тільки

У тимчасово окупованому місті Сорокине Луганської області сталися вибухи у понеділок, 13 травня. "Приліт" зафіксовано по складу з боєприпасами.

Зазначимо, що 7 травня в Луганську пролунали вибухи в районі нафтобази. У місті почалися проблеми із паливом. А 10 травня повідомлялося про вибухи на нафтобазі в Ровеньках Луганської області.

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