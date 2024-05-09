ua en ru
Чт, 09 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

З'явилися супутникові знімки наслідків атаки по нафтобазі у Луганську

Луганськ, Четвер 09 травня 2024 13:10
UA EN RU
З'явилися супутникові знімки наслідків атаки по нафтобазі у Луганську Фото: ЗМІ показали фото із супутника нафтобази РФ у Луганську після удару (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Супутникові знімки, зняті після удару по нафтобазі в Луганську, підтвердили ряд пошкоджень на об'єкті окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Так, за даними видання, фотографія із космосу, датована 8 травня, показує сліди пожежі.

Крім того, на знімку можна побачити щонайменше три знищені вогнем ємності для зберігання палива.

Ситуація у Луганську

Російські війська захопили Луганськ у 2014 році. Усі ці роки місто перебуває під окупацією РФ.

Незважаючи на це, час від часу в Луганську гримлять вибухи і фіксуються "прильоти" по місцях базування російських загарбників.

Наприклад, у жовтні 2023 року ЗСУ ракетами ATACMS вдарили по аеродромах у Бердянську та Луганську. Тоді було знищено 9 російських вертольотів, ще 15 було пошкоджено.

7 травня 2024 року у Луганську теж пролунали вибухи. Окупанти заявили про "приліт" на місцеву нафтобазу, звинувативши в ньому ЗСУ, які нібито завдали удару ракетами ATACMS. У Луганську після удару почалися проблеми із паливом. Офіційного коментаря української сторони поки що не було.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ НПЗ
NEWS
Відмова від повістки та неявка до ТЦК. Рада підняла штрафи для ухилянтів: головне
Відмова від повістки та неявка до ТЦК. Рада підняла штрафи для ухилянтів: головне
DAILY
Зарплати нижчі, а ціни вищі. Що не так з економікою України і чому в Європі люди багатші
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Зарплати нижчі, а ціни вищі. Що не так з економікою України і чому в Європі люди багатші