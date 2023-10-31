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В ОВА показали відео наслідків обстрілу Херсона: знищена автобаза, постраждали працівники

Фото: через обстріл Херсона знищена автобаза, постраждали працівники (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові завдали масованого удару по Херсону, через що було знищено автобазу, а працівники отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Він повідомив, що через ракетний удар було вщент знищено складські приміщення, також пошкоджено щонайменше півдесятка транспортних засобів.

Окрім того, через російську агресію постраждали двоє працівників. У 34-річного водія - поранення ніг, а у двірника 58 років - травмована голова. Наразі потерпілі перебувають у лікарні.

Обстріли Херсона

Зазначимо, що сьогодні російські військові масовано атакували Херсон. Зокрема, окупанти поцілили у цивільний автомобіль, через що водій загинув на місці.

Після цього загарбники вдарили по Центральному району Херсона, через що одна людина отримала поранення, також виникли руйнування складських приміщень, пошкоджено автомобілі.

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Херсонракетный удар