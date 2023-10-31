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В ОВА показали видео последствий обстрела Херсона: уничтожена автобаза, пострадали работники

Фото: из-за обстрела Херсона уничтожена автобаза, пострадали работники (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные нанесли массированный удар по Херсону, из-за чего была уничтожена автобаза, а работники получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Он сообщил, что из-за ракетного удара были полностью уничтожены складские помещения, также повреждены по меньшей мере полдесятка транспортных средств.

Кроме того, из-за российской агрессии пострадали двое работников. У 34-летнего водителя - ранение ног, а у дворника 58 лет - травмирована голова. На данный момент пострадавшие находятся в больнице.

Обстрелы Херсона

Отметим, что сегодня российские военные массированно атаковали Херсон. В частности, оккупанты попали в гражданский автомобиль, из-за чего водитель погиб на месте.

После этого захватчики ударили по Центральному району Херсона, из-за чего один человек получил ранения, также возникли разрушения складских помещений, повреждены автомобили.

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Херсонракетный удар