В ОВА показали відео наслідків обстрілу Херсона: знищена автобаза, постраждали працівники

Російські військові завдали масованого удару по Херсону, через що було знищено автобазу, а працівники отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна .

Він повідомив, що через ракетний удар було вщент знищено складські приміщення, також пошкоджено щонайменше півдесятка транспортних засобів.

Окрім того, через російську агресію постраждали двоє працівників. У 34-річного водія - поранення ніг, а у двірника 58 років - травмована голова. Наразі потерпілі перебувають у лікарні.

Обстріли Херсона

Зазначимо, що сьогодні російські військові масовано атакували Херсон. Зокрема, окупанти поцілили у цивільний автомобіль, через що водій загинув на місці.

Після цього загарбники вдарили по Центральному району Херсона, через що одна людина отримала поранення, також виникли руйнування складських приміщень, пошкоджено автомобілі.

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