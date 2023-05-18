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В ОВА показали наслідки обстрілу Циркунів: повністю зруйновано два будинки

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Харківська область, Четвер 18 травня 2023 18:01
В ОВА показали наслідки обстрілу Циркунів: повністю зруйновано два будинки Фото: в ОВА показали наслідки обстрілу Циркунів (t.me/synegubov)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Через російську ракетну атаку по селу Циркуни Харківської області 18 травня два житлові будинки було повністю зруйновано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Він зазначив, що через російську атаку загинув 52-річний місцевий житель. Ще двоє цивільних чоловіків отримали поранення, їх госпіталізували.

"У селі повністю зруйновано два житлові будинки. Крім того, пошкоджено 13 приватних будинків та 14 господарчих споруд", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, сьогодні у Харкові пролунали вибухи. У Циркунах повідомили про влучання у приватний житловий будинок.

Пізніше Синєгубов повідомив, що через ворожу атаку по Циркунах одна людина загинула, також є постраждалі.

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