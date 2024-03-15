В ОВА оновили дані про наслідки російського удару по Одесі

В Одесі внаслідок сьогоднішніх російських ракетних ударів кількість постраждалих збільшилася до 75 людей, число загиблих залишається таким самим - 20 громадян.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера.
Чиновник оновив дані щодо наслідків ворожої атаки в Одесі.
"В результаті ракетного обстрілу постраждало 75 осіб, у тому числі 20 осіб загинуло (серед них - 1 медик та 1 рятувальник ДСНС). Всього до лікувальних закладів звернулось 55 осіб", - розповів очільник адміністрації.
Кіпер зазначив, що 42 людини отримують стаціонарне лікування, а 9 осіб знаходяться у важкому стані.
В ОВА нагадали, що у суботу, 16 березня, в Одесі та області оголошено День жалоби.
Крім того, додав він, були пошкоджені інженерні комунікації газо- та електропостачання у місті.
Станом на 22:00 вже було відновлено електропостачання 531 абонента, і без напруги залишаються ще 4. Роботи продовжаться завтра вранці.
"Без газопостачання 800 абонентів. Термін відновлення - 16.03.2024 (до кінця дня)", - розповів Кіпер.
Він додав, що аварійні та комунальні служби продовжують працювати на місці.
Раніше повідомлялося, що 15 березня війська РФ завдали ударів по Одесі із застосуванням балістичних ракет "Іскандер-М". Інтервенти били по цивільній інфраструктурі міста.
Після першої атаки російські терористи повторно вдарили по Одесі, коли на місце "прильоту" прибули рятувальники та медики.
Через ворожі обстріли у місті було зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об'єкта, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, авто швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі. Як зазначили в ДСНС, рятувальні роботи та розбір завалів доводиться переривати через загрозу нових російських ударів по Одесі.
Подробиці про сьогоднішній російський удар Одесі - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.