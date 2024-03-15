В ОВА обновили данные о последствиях российского удара по Одессе

Чиновник обновил данные о последствиях вражеской атаки в Одессе.

Погибшие и пострадавшие

"В результате ракетных обстрелов пострадали 75 человек, в том числе 20 человек погибли (среди них - 1 медик и 1 спасатель ГСЧС). Всего в лечебные учреждения обратилось 55 человек", - рассказал глава администрации.

Кипер отметил, что 42 человека получают стационарное лечение, а 9 человек находятся в тяжелом состоянии.

В ОВА напомнили, что в субботу, 16 марта, в Одессе и области объявлен День траура.

Ситуация с газом и светом

Кроме того, добавил он, повреждены инженерные коммуникации газо- и электроснабжения в городе.

По состоянию на 22:00 уже было возобновлено электроснабжение 531 абонента, и без напряжения остаются еще 4. Работы продолжатся завтра утром.

"Без газоснабжения 800 абонентов. Срок восстановления - 16.03.2024 (до конца дня)", - рассказал Кипер.

Он добавил, что аварийные и коммунальные службы продолжают работу на месте.

Российский обстрел Одессы 15 марта

Ранее сообщалось, что 15 марта войска РФ нанесли удары по Одессе с применением баллистических ракет "Искандер-М". Интервенты били по гражданской инфраструктуре города.

После первой атаки российские террористы повторно ударили по Одессе, когда на место прилета прибыли спасатели и медики.

Из-за вражеских обстрелов в городе было разрушено трехэтажное здание рекреационного объекта, повреждены по меньшей мере 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод низкого давления, авто скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили. Как отметили в ГСЧС, спасательные работы и разбор завалов приходится прерывать из-за угрозы новых российских ударов по Одессе.

Подробности о сегодняшнем российском ударе Одессе - читайте в материале РБК-Украина.