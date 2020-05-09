Отзыв посла Грузии и отказ суда продлевать меру пресечения Зверобой: новости за 8 мая

Коллаж РБК-Украина

Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения на должность бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, суд отказался продлевать меру пресечения волонтерке Марусе Зверобой, в Украине выросла смертность от коронавируса. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 8 мая, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине

В Украине вместе с увеличением количества выздоровевших от коронавируса резко выросла смертность. За сутки скончались от осложнений 21 больной, выздоровели 310 пациентов. Заболеваемость не изменилась и осталась на уровне полутысячи больных за 24 часа. Количество зараженных COVID-19 в Украине увеличилось на 504 случая инфицирования. За все время пандемии заразились коронавирусом 14195 украинцев, умерли 361, вылечились 2706.

Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили

Грузия отозвала посла из Киева для консультаций после назначения бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ Украины. Об этом заявил глава МИД Давид Залкалиани, сообщает Imedi news.

Залкалиани отметил, что посла отозвали для консультаций.

"Назначение стратегическим партнером на должность человека, который осужден и разыскивается в Грузии, стало основанием для принятия решения об отзыве грузинского посла в Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций", - заявил Залкалиани.

Суд отказался продлевать меру пресечения Зверобой

Печерский районный суд Киева отказался продлевать меру пресечения волонтерке Марусе Зверобой, которою подозревают в угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому. Об этом в Facebook сообщил адвокат Андрей Писаренко.

Согласно документу, судья вернул прокурору ходатайство о продлении меры пресечения.

"Следственная судья Печерского суда вернула прокурору по делу "потерпевшего Зеленского" ходатайство о продлении процессуальных обязанностей Маруси Зверобой. Теперь у Маруси нет ни одного пресечения…", - написал Писаренко.

В Крыму на огромные баннеры поместили портрет Сталина: празднуют 9 мая

В оккупированном Россией Крыму празднуют 9 мая, вывешивая на плакаты Иосифа Сталина. Так, на улицах Севастополя на огромные баннеры в центре города с надписями "Это наша победа КПРФ" поместили фото диктатора Сталина, который в 1943-1944 году сослал в лагеря тысячи людей, проводя так называемую этническую чистку.

Как сообщает издание "Крым. Реалии", посреди урезанной во время недавней реконструкции клумбы на площади Лазарева также расставили украшения в виде военных дат.

Появились фото платных камер в украинских СИЗО: сколько стоит услуга

В Украине в рамках тюремной реформы открыли платные камеры СИЗО повышенного комфорта. В Лукьяновском следственном изоляторе в Киеве уже заработали 4 такие камеры: одна 2-местная, одна 3-местная и две 4-местные. В других городах они появятся чуть позже.

В Минюсте 8 мая показали фото помещений и назвали стоимость "проживания".

Синоптики прогнозируют скачок температуры от +2 до +26: новые карты погоды

Погода в Украине на ближайшей неделе покажет очередную аномалию, когда температура воздуха в один момент подскочит до почти летней жары, а затем вновь снизится вплоть до заморозков. Такие данные предоставили синоптики Украинского гидрометцентра, ресурсов AccuWeather и Метеопрог.

Согласно картам Укргидрометцентра, 11 мая местами потеплеет днем до +26, а уже 13 мая ночью дойдет почти до заморозков (+2), днем скромные +12+15. Прохладная погода и дальше будет удерживаться вплоть до конца следующей недели.