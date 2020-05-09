Відкликання посла Грузії і відмова суду продовжувати запобіжний захід Звіробій: новини за 8 травня

Колаж РБК-Україна

Грузія відкликала посла з Києва через призначення на посаду колишнього грузинського президента Михайла Саакашвілі, суд відмовився продовжувати запобіжний захід волонтерці Марусі Звіробій, в Україні зросла смертність від коронавируса. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 8 травня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні

В Україні разом зі збільшенням кількості одужавших від коронавирусу різко зросла смертність. За добу померли від ускладнень 21 хворий, одужали 310 пацієнтів. Захворюваність не змінилася і залишилася на рівні півтисячі хворих за 24 години. Кількість заражених COVID-19 в Україні збільшилася на 504 випадки інфікування. За весь час пандемії заразилися коронавірусом 14195 українців, померли 361, одужали 2706.

Грузія відкликала посла з Києва через призначення Саакашвілі

Грузія відкликала посла з Києва для консультацій після призначення колишнього грузинського президента Михайла Саакашвілі на посаду голови виконавчого комітету реформ України. Про це заявив глава МЗС Давид Залкаліані, повідомляє Imedi news.

Залкаліані зазначив, що посла відкликали для консультацій.

"Призначення стратегічним партнером на посаду людини, яку засуджено і яка розшукується в Грузії, стало підставою для прийняття рішення про відкликання грузинського посла в Україні Теймураза Шарашенідзе для консультацій", - заявив Залкаліані.

Суд відмовився продовжувати запобіжний захід Звіробій

Печерський районний суд Києва відмовився продовжувати запобіжний захід волонтерке Марусі Звіробій, яку підозрюють у погрози вбивством президенту Володимиру Зеленському. Про це Facebook повідомив адвокат Андрій Писаренко.

Згідно з документом, суддя повернув прокурору клопотання про продовження запобіжного заходу.

"Слідча суддя Печерського суду повернула прокурора по справі "потерпілого Зеленського" клопотання про продовження процесуальних обов'язків Марусі Звіробій. Тепер у Марусі немає жодного заходу...", - написав Писаренко.

У Криму на величезні банери помістили портрет Сталіна: святкують 9 травня

В окупованому Росією Криму святкують 9 травня, вивішуючи на плакати Йосипа Сталіна. Так, на вулицях Севастополя на величезні банери в центрі міста з написами "Це наша перемога КПРФ" помістили фото диктатора Сталіна, який у 1943-1944 році зіслав в табори тисячі людей, проводячи так звану етнічну чистку.

Як повідомляє видання "Крим. Реалії", посеред урізаною під час недавньої реконструкції клумби на площі Лазарєва також розставили прикраси у вигляді військових дат.

З'явилися фото платних камер в українських СІЗО: скільки коштує послуга

В Україні у рамках тюремної реформи відкрили платні камери СІЗО підвищеного комфорту. У Лук'янівському слідчому ізоляторі в Києві вже запрацювали 4 такі камери: одна 2-місна, одна 3-місна та дві 4-місні. В інших містах вони з'являться трохи пізніше.

У Мін'юсті 8 травня показали фото приміщень і назвали вартість "проживання".

Синоптики прогнозують стрибок температури від +2 до +26: нові карти погоди

Погода в Україні найближчого тижня покаже чергову аномалію, коли температура повітря в один момент підскочить до майже літньої спеки, а потім знову знизиться ледь не до заморозків. Такі дані надали синоптики Українського гідрометцентру, ресурсів AccuWeather і Метеопрог.

Згідно з картами Укргідрометцентру, 11 травня місцями вдень потеплішає до +26, а вже 13 травня вночі дійде майже до заморозків (+2), вдень скромні +12+15. Прохолодна погода і надалі буде утримуватися аж до кінця наступного тижня.