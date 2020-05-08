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Суд отказался продлевать меру пресечения Зверобой

Новости » Общество     08.05.2020 - 16:32
Суд отказался продлевать меру пресечения Зверобой
Фото: Маруся Зверобой (РБК-Украина)

Зверобой обязана была носить электронный браслет

Печерский районный суд Киева отказался продлевать меру пресечения волонтерке Марусе Зверобой, которою подозревают в угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому. Об этом в Facebook сообщил адвокат Андрей Писаренко.

Согласно документу, судья вернул прокурору ходатайство о продлении меры пресечения.

"Следственная судья Печерского суда вернула прокурору по делу "потерпевшего Зеленского" ходатайство о продлении процессуальных обязанностей Маруси Зверобой. Теперь у Маруси нет ни одного пресечения…", - написал Писаренко.

Напомним, в феврале суд избрал Марусе Зверобой меру пресечения в виде личного обязательства, а также поручил ей носить электронный браслет.

Отметим, Зверобой подозревают в угрозе Зеленскому убийством (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины). По данным следствия, она с нардепом Софией Фединой 26 октября в одном из львовских кафе в трансляции через Facebook и YouTube угрожала президенту.

Как писало РБК-Украина, обсуждая разговор Зеленского с добровольцами в Золотом, Зверобой и Федина высказали предположение, что во время одной из таких поездок президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.

Теги Новости Украины мера пресеченияМаруся ЗверобойСуд
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