Отвод российских войск: Кулеба просит зарубежных партнеров не терять бдительность

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фоне новостей об отводе российских войск от украинских границ просит зарубежных партнеров не терять бдительность. В то же время он благодарен международному сообществу за реакцию на эскалацию со стороны России.
Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины.
В частности, Кулеба позитивно оценил заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о начале отвода российских войск.
"Если Россия действительно отведет от границы с Украиной огромные военные силы, которые она туда стянула, это ослабит напряженность. Однако мы должны помнить, что сам этот шаг не останавливает ни эскалацию, ни конфликт в целом", - отметил он.
Он также подчеркнул, что Киев хочет видеть со стороны России последовательные конструктивные действия, подтвержденные украинской разведкой и разведкой НАТО.
"Россия по-прежнему должна в целом объяснить Украине, ОБСЕ и международному сообществу зачем ей на самом деле нужно стягивать такое количество войск с наступательным вооружением на границе с Украиной с такой чрезмерной численностью войск", - отметил министр.
Кулеба выразил благодарность международным партнерам за реакцию на обострение со стороны России.
"Украина призывает своих партнеров пока не терять бдительность, продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать действенные меры по сдерживанию России", - добавил Кулеба.
Напомним, накануне Россия объявила, что отводит свои войска с оккупированного Крыма и восточной границы Украины. По заверениям Москвы, армию передислоцировали для учений, которые уже завершились.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина остается начеку, несмотря на отвод российских войск.