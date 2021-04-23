Відведення російських військ: Кулеба просить зарубіжних партнерів не втрачати пильність

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на тлі новин про відведення російських військ від українських кордонів просить зарубіжних партнерів не втрачати пильність. У той же час він вдячний міжнародному співтовариству за реакцію на ескалацію з боку Росії.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС України .

Зокрема, Кулеба позитивно оцінив заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу про початок відведення російських військ.

"Якщо Росія дійсно відведе від кордону з Україною величезні військові сили, які вона туди стягнула, це послабить напруженість. Однак ми повинні пам'ятати, що сам цей крок не зупиняє ані ескалацію, ані конфлікт в цілому", - зазначив він.

Він також підкреслив, що Київ хоче бачити з боку Росії послідовні конструктивні дії, підтверджені українською розвідкою і розвідкою НАТО.

"Росія як і раніше повинна в цілому пояснити Україні, ОБСЄ та міжнародному співтовариству навіщо їй насправді потрібно стягувати таку кількість військ з наступальним озброєнням на кордоні з Україною з такою надмірною чисельністю військ", - зазначив міністр.

Кулеба висловив подяку міжнародним партнерам за реакцію на загострення з боку Росії.

"Україна закликає своїх партнерів поки не втрачати пильність, продовжувати уважно стежити за ситуацією і вживати дієвих заходів щодо стримування Росії", - додав Кулеба.