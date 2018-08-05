В Колумбии отреагировали на обвинения Мадуро в организации покушения

В МИД Колумбии назвали обвинения президента Венесуэлы "абсурдными"

Министерство инностранных дел (МИД) Колумбии ответило на обвинения президента Венесуэлы Николаса Мадуро в организации покушения и назвало их абсурдными. Соответствующее заявление ведомство опубликовало в своем Twitter.

Так, МИД от имени правительства Колумбии отверг обвинения в адрес президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, сделанные президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

"Обвинения в том, что колумбийский лидер несет ответственность за предполагаемое нападение на президента Венесуэлы, являются абсурдными и лишены всякого основания", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве потребовали "уважения к президенту Хуану Мануэлю Сантосу, правительству и колумбийскому народу".

Напомним, на президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время парада было совершено неудачное покушение. Рядом с президентской ложей взорвался беспилотник со взрывчаткой. В результате инцидента никто из первых лиц государства, находившихся рядом с Мадуро, не пострадал.

Инцидент произошел во время выступления Мадуро перед национальными гвардейцами в Каракасе. Трансляцию выступления президента Венесуэлы вело телевидение страны.

В свою очередь Мадуро обвинил в покушении Колумбию.